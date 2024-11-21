Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

323 Saham Melemah, IHSG Berakhir di Level 7.140

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |16:28 WIB
323 Saham Melemah, IHSG Berakhir di Level 7.140
IHSG Berakhir Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada zona merah, IHSG berakhir melemah 39,42 poin atau 0,55% ke level 7.140,91.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (21/11/2024), terdapat 252 saham menguat, 323 saham melemah dan 370 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,7 triliun dari 16,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,02 persen ke 866,23, indeks JII melemah 0,24 persen ke 510,76, indeks IDX30 turun 1,06 persen ke 442,57 dan indeks MNC36 melemah 0,83 persen ke 339,57.

Sedangkan sektoral yang menguat ada energi 0,25 persen, kesehatan 0,41 persen, infrastruktur 0,94 persen, teknologi 0,27 persen.

Sektoral mayoritas melemah ada bahan baku 0,19 persen, konsumer siklikal 0,22 persen, finansial 0,80 persen, industri 0,69 persen, konsumer non siklikal 0,92 persen, properti 0,77 persen, transportasi 0,71 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) naik 35 persen ke Rp135, PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) naik 34,94 persen ke Rp224, dan saham PT Victoria Investama Tbk (VICO) naik 34,82 persen ke Rp240.

