Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan Pihak Leasing Tidak Boleh Menarik Kendaraan Nasabah?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |12:53 WIB
Kapan Pihak Leasing Tidak Boleh Menarik Kendaraan Nasabah?
Kapan pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan nasabah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapan pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan nasabah? ini penjelasannya. Kendaraan bermotor kerap kali menjadi jaminan saat seseorang mengajukan pinjaman kepada penyedia layanan keuangan seperti bank dan sejenisnya.

Dengan kata lain, kendaraan tersebut menjadi syarat agar debitur (peminjam) aka memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran tepat waktu pada kreditur (pemberi pinjaman/leasing).

Namun karena satu dan lain hal, debitur kerap kali tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman dengan tepat waktu. Hal ini biasanya terjadi karena kelalaian atau karena ada hal lain yang mengganggu proses pembayaran.

Karena kredit yang macet ini, pihak leasing biasanya akan melakukan penarikan terhadap kendaran yang menjadi jaminan sebelumnya. Lalu kapan pihak leasing tidak boleh menarik kendaraan nasabah?

Hal-hal tentang jaminan pinjaman seperti ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penarikan bisa dilakukan apabila nasabah telah ingkar janji dalam melakukan pembayaran.

Namun meski begitu, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan leasing terlebih dahulu sebelum melakukan penarikan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu aturan tersebut menjadi multitafsir.

Sebagian ahli menafsirkan bahwa ketika kredit macet penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor harus melalui pengadilan. Akan tetapi sebagian lainnya menganggap bahwa berdasarkan undang-undang, pemilik benda memiliki wewenang untuk melakukan penarikan sendiri oleh debt collector.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/12/320/2260995/bagaimana-cara-leasing-bertahan-dari-covid-19-mq50A71iDr.jpeg
Bagaimana Cara Leasing Bertahan dari Covid-19?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/07/320/1988184/apa-bedanya-pinjaman-bank-dengan-leasing-ini-jawabannya-rUrtytqrHE.jpg
Apa Bedanya Pinjaman Bank dengan Leasing? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/23/320/1598820/ylki-minta-bantuan-ojk-berikan-daftar-lembaga-leasing-f9RUYWDLAa.jpg
YLKI Minta Bantuan OJK Berikan Daftar Lembaga Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/14/320/1591671/perusahaan-leasing-sewenang-wenang-tarik-kendaraan-siap-siap-izin-dicabut-ojk-lz7nnQ9p5I.jpg
Perusahaan Leasing Sewenang-wenang Tarik Kendaraan, Siap-Siap Izin Dicabut OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/14/320/1591665/ojk-imbau-masyarakat-adukan-leasing-yang-tak-beretika-saat-tarik-kendaraan-bE86WUp1Cw.jpg
OJK Imbau Masyarakat Adukan Leasing yang Tak Beretika Saat Tarik Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/13/320/1591215/sosialisasi-pelarangan-tarik-paksa-kendaraan-kredit-perlu-digaungkan-Ye6JrlGuMY.jpg
Sosialisasi Pelarangan Tarik Paksa Kendaraan Kredit Perlu Digaungkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement