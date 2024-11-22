IHSG Melesat ke Level 7.199 pada Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada jeda sesi I perdagangan hari ini. Indeks saham naik 0,82% atau 58,54 poin ke level 7.199.

Siang ini, Jumat (22/11/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,38 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,10 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 578.766 kali. Adapun, sebanyak 251 saham harganya naik, 272 saham harganya turun dan 253 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi menguat 2,90%, sektor keuangan naik 0,97%, sektor kesehatan naik 0,59%, sektor industri naik 0,42%, sektor energi dan sektor transportasi kompak naik 0,28%.

Sementara sektor infrastruktur turun 0,64%, sektor siklikal turun 0,56%, sektor bahan baku turun 0,35%, sektor non siklikal turun 0,11% dan sektor properti stagnan.

Adapun, indeks LQ45 naik 1,34% ke level 877, indeks MNC36 naik 0,95% ke level 342, indeks IDX30 naik 1,41% ke level 448, serta indeks JII naik 1,00% ke level 515.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) naik 34,81% ke Rp182, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) naik 27,66% ke Rp240, dan PT Teknologi Karya Digital Tbk (TRON) naik 26,42% ke Rp134.