HOME FINANCE HOT ISSUE

110 Juta Orang Diprediksi Mudik pada Libur Nataru 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |19:10 WIB
110 Juta Orang Diprediksi Mudik pada Libur Nataru 2025
Mudik Libur Nataru 2025 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi prediksi sebanyak 110,67 juta orang akan melakukan mobilitas pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Mobilitas tertinggi ada di Pulau Jawa.

“Kami sudah melakukan survei, jadi sebagian besar mobilisasi yang akan terjadi adalah di Pulau Jawa, itu kurang lebih sekitar 160 juta, itu termasuk dengan aglomerasi. Jadi jumlah ini yang kami antisipasi dalam persiapan Nataru nantinya,” ujar Dudy di Gedung Kemenko PMK, Jumat (22/11/2024).

Dudy mengatakan bahwa sebagian besar mobilitas masyarakat di Pulau Jawa. Itu nanti dari sebagian besar ada di Jawa, sebagian besar.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membeberkan puncak arus mudik libur Nataru pada 24 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik Nataru diperkirakan pada 2 Januari 2025.

Selain itu, Pratikno juga meminta jajarannya untuk mengantisipasi arus mudik pada saat libur Tahun Baru yang diperkirakan pada tanggal 31 Desember.

Halaman:
1 2
