Puncak Arus Mudik Libur Nataru 2025 pada 21 Desember

JAKARTA - Puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 diprediksi terjadi pada 21 Desember 2024.

Hal ini dikatakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastutia saat mengunjungi Jasamarga Tollroad Command Center dalam rangka mengecek kesiapan infrastruktur jalan tol menyambut musim libur Nataru 2025.

"Tadi disampaikan tanggal 21 kemungkinan mulai terjadi kepadatan kendaraan sampai dengan tanggal 4 Januari, itu puncak-puncaknya," kata Diana di Kantor JMTC, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/11/2024).

Adapun berdasarkan laporan yang disampaikan PT Jasa Marga, puncak mudik natal diprediksikan terjadi pada 21 Desember 2024 dengan perkiraan lalin melintas sebanyak 233.349 atau naik 41% dari lalin normal.

Puncak arus mudik tahun baru diperkirakan terjadi pada 28 Desember dengan proyeksi kendaraan melintas sebanyak 205.276 kendaraan atau meningkat sebesar 23% terhadap lalin normal.

Sedangkan untuk puncak arus balik Natal 2024 diperkirakan terjadi pada 29 Desember dengan proyeksi kendaraan melintas sebanyak 221.766 atau meningkat 22% terhadap lalin normal.

Puncak arus balik libur Tahun Baru 2025 sendiri diperkirakan terjadi pada 1 Januari 2025 dengan proyeksi kendaraan melintas sebanyak 186.692 atau meningkat 42% jika dibandingkan dengan lalin normal.