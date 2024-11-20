Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puncak Arus Mudik Libur Nataru 2025 pada 21 Desember

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |11:56 WIB
Puncak Arus Mudik Libur Nataru 2025 pada 21 Desember
Puncak arus mudik Nataru diprediksi 21 Desember (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 diprediksi terjadi pada 21 Desember 2024.

Hal ini dikatakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastutia saat mengunjungi Jasamarga Tollroad Command Center dalam rangka mengecek kesiapan infrastruktur jalan tol menyambut musim libur Nataru 2025.

"Tadi disampaikan tanggal 21 kemungkinan mulai terjadi kepadatan kendaraan sampai dengan tanggal 4 Januari, itu puncak-puncaknya," kata Diana di Kantor JMTC, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/11/2024).

Adapun berdasarkan laporan yang disampaikan PT Jasa Marga, puncak mudik natal diprediksikan terjadi pada 21 Desember 2024 dengan perkiraan lalin melintas sebanyak 233.349 atau naik 41% dari lalin normal.

Puncak arus mudik tahun baru diperkirakan terjadi pada 28 Desember dengan proyeksi kendaraan melintas sebanyak 205.276 kendaraan atau meningkat sebesar 23% terhadap lalin normal.

Sedangkan untuk puncak arus balik Natal 2024 diperkirakan terjadi pada 29 Desember dengan proyeksi kendaraan melintas sebanyak 221.766 atau meningkat 22% terhadap lalin normal.

Puncak arus balik libur Tahun Baru 2025 sendiri diperkirakan terjadi pada 1 Januari 2025 dengan proyeksi kendaraan melintas sebanyak 186.692 atau meningkat 42% jika dibandingkan dengan lalin normal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185195/ramp_check_bus-rkqi_large.jpg
Ramp Check Bus Terus Dilakukan Jelang Nataru 2026, Menhub: Sesuai Arahan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183974/libur_nataru-AMIJ_large.jpg
6 Fakta Persiapan Nataru, Ramp Check Bus, Diskon Tiket Pesawat hingga Antisipasi Cuaca Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101639/jalan_tol-vPn5_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101638/jalan_tol-8yMI_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101637/jalan_tol-83GD_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101636/jalan_tol-NFcZ_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement