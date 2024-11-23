Advertisement
IHSG Sepekan Naik 0,48% Jadi 7.195

IHSG Sepekan Naik 0,48% Jadi 7.195

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |08:19 WIB
IHSG Sepekan Naik 0,48% Jadi 7.195
IHSG sepekan menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan mengalami kenaikan. Pada periode 18—22 November 2024, IHSG menguat 0,48%, menjadi berada pada level 7.195,565 dari 7.161,258 pada pekan lalu.

Melansir laman BEI, Sabtu (23/11/2024), kapitalisasi pasar Bursa mengalami perubahan sebesar 0,08% menjadi Rp12.053 triliun dari Rp12.063 triliun pada pekan sebelumnya.

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa turut mengalami penurunan sebesar 13,80% menjadi 1,10 juta kali transaksi dari 1,28 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Selain itu, selama sepekan rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami penurunan sebesar 19,17% menjadi Rp9,93 triliun dari Rp12,28 triliun pada pekan sebelumnya.

