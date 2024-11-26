Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Pesawat Turun hingga 10% saat Libur Nataru

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |20:17 WIB
Harga Tiket Pesawat Turun hingga 10% saat Libur Nataru
Harga tiket pesawat bisa turun 10% di libur Nataru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga tiket pesawat bisa turun hingga 10% saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan harga tiket pesawat bisa diturunkan secara nasional maupun domestik.

AHY mengatakan bahwa masalah harga tiket pesawat menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Atensi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga harapan masyarakat banyak bersama Menteri Perhubungan dan juga Bapak Menko Ekonomi,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Pada kesempatan itu, AHY juga mengatakan bahwa selama dua minggu ini pemerintah telah melakukan kajian mendalam untuk potensi menurunkan harga tiket pesawat.

“Selama dua minggu terakhir ini kami bekerja tidak selalu dibuka ke umum, tetapi yang jelas berupaya agar terjadi penurunan harga tiket pesawat menjelang high season yaitu libur Natal dan Tahun Baru,” imbuh dia.

Halaman:
1 2
