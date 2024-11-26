Adu Gaji Asnawi Mangkualam dengan Ronaldo Kwateh yang Sama-sama Main di Liga Thailand

JAKARTA - Adu gaji Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kwateh yang sama-sama main di liga Thailand. Pasalnya, gaji mereka berdua bisa mencapai ratusan juta.

Persaingan sepak bola internasional semakin menyoroti publik semenjak Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kwateh bermain di Liga Thailand. Kini kedua pemain tersebut menjadi representasi Indonesia yang akan berlaga di luar negeri.

Selain performa permainan mereka berdua, netizen juga dihadapkan dengan pertanyaan berapa sebenarnya gaji kedua pemain tersebut.

Segini Gaji Asnawi Mangkualam dengan Ronaldo Kwateh yang Sama-sama Main di Liga Thailand.

Sebagai salah satu bek kanan andalan, Asnawi, memiliki performa yang kuat dan membuatnya dihargai tinggi oleh klub barunya. Dilansir dari berbagai sumber, ia diperkirakan bisa mendapatkan gaji sebesar Rp150 juta hingga Rp200 juta.