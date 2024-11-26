Apakah DANA Kaget Bisa Dibatalkan? Begini Penjelasannya

Apakah DANA kaget bisa dibatalkan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Apakah DANA Kaget bisa dibatalkan? begini penjelasannya. DANA Kaget adalah fitur yang memungkinkan setiap penggunanya untuk mendapatkan saldo gratis dengan mengklik sebuah link atau tautan. Sehingga setiap pengguna yang beruntung memiliki kesempatan untuk klaim uang gratis ke dompet elektronik.

Apakah DANA Kaget bisa dibatalkan? jawabannya bisa. Anda bisa membatalkan DANA Kaget dengan menggunakan 2 cara yaitu dengan menggunakan safelinkdiut dan juga media sosial. Berikut penjelasannya yang telah dirangkum oleh Okezone, Selasa (26/11/2024):

1. Menggunakan safelinkduit

- Masuk ke akun Anda melalui situs safelinkduit.com

- Cari ikon tiga garis di sisi halaman, yang berfungsi sebagai menu, lalu klik ikon tersebut.

- Dari menu yang muncul, pilih opsi "Atur Link".

- Pada halaman "Atur Link", klik opsi "Semua Link".

- Anda akan melihat daftar semua tautan Dana Kaget yang sudah Anda buat.

- Cari tautan yang ingin dibatalkan, lalu klik tombol "Edit" di sebelahnya.

- Pada kolom "Long URL", ubah tautan Dana Kaget tersebut menjadi tautan lain, seperti https://google.com atau https://youtube.com.

- Setelah selesai mengganti tautan, klik tombol "Submit".

- Proses pembatalan tautan selesai dilakukan.