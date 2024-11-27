Intip Gaji Justin Hubner 'Preman' di Timnas Indonesia

JAKARTA - Dijuluki sebagai ‘Preman’ di Timnas Indonesia, Justin Hubner merupakan pria kelahiran Den Bosch, Belanda, yang telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak 6 Desember 2023.

Hubner memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Meski demikian, kedua orang tuanya, Ferdinan Patrick Rudolf Hubner dan Brigitte Prophitus, tetap berstatus sebagai warga negara Belanda.

Justin Hubner kini memperkuat tim Wolverhampton Wanderers U-21, salah satu klub sepak bola terkenal di Inggris. Sebelumnya, ia juga sempat bermain di liga Jepang bersama klub J-League, Cerezo Osaka, selama musim 2023/2024.

Dilansir dari Salary Sports, gaji dari Justin Hubner mencapai 1.100 pounds atau setara dengan Rp22 juta per pekan, sehingga pada setiap tahunnya Justin Hubner akan mendapatkan gaji sebesar 57.200 pounds atau setara dengan Rp1,16 miliar.

Gaji tersebut didapat Justin Hubner di Wolverhampton U-21. Sementara, berdasarkan harga pasaran Justin Hubner mencapai Rp6,08 miliar.

Tambahan informasi, belakangan ini dirinya menjadi sorotan warganet. Namanya ramai di media sosial usai terciduk mendekati Jennifer Coppen saat live TikTok dan kerap memberikan emoticon lucu dan komentar yang memancing perhatian netizen.