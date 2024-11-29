Mahasiswa Universitas Atma Jaya Kunjungi MNC Sekuritas untuk Belajar Pasar Modal

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

MNC Sekuritas menerima kunjungan 50 mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Atma Jaya pada Kamis (28/11/2024). Kunjungan diawali dengan pemaparan mengenai saham dan reksa dana serta dilanjutkan dengan office tour di kantor pusat MNC Sekuritas Jakarta untuk memberikan gambaran tentang peluang dunia kerja di pasar modal, khususnya di perusahaan sekuritas.

Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah menyampaikan bahwa Universitas Katolik Atma Jaya merupakan salah satu mitra Galeri Investasi Digital BEI yang telah bekerja sama dengan MNC Sekuritas sejak tahun 2022 dan merupakan Galeri Investasi Digital pertama binaan MNC Sekuritas di ibukota.

“Kami berharap melalui kunjungan ini, wawasan mahasiswa mengenai pasar modal semakin dalam, sehingga mereka dapat berinvestasi di pasar modal dengan cermat dan siap menghadapi karir di masa depan,” ujarnya, Jumat (29/11/2024).

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya Dr. Aloysius Deno Hervino mengucapkan terima kasih kepada MNC Sekuritas yang telah bersedia menerima kunjungan mahasiswa dalam rangkaian acara Economics Days.