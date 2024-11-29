Menko Airlangga: Implementasi B40 Tetap Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pelaksanaan program mandatori biodiesel 40 persen (B40) akan tetap dilakukan pada 1 Januari 2025.

"Untuk biodiesel B40, kami berkomitmen untuk memulai pada 1 Januari 2025," jelasnya ketika ditemui di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Airlangga menyatakan, pemerintah sudah sepakat menambah volume produksi sawit nasional untuk kuota B40.

"Kami sudah memutuskan volume tambahan untuk kuota dan saya pikir dengan skema yang sekarang, BPDPKS sudah bersedia untuk memberikan pendanaan untuk menutup selisih harga CPO dan minyak tanah," tuturnya menambahkan.

Sebagai informasi, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman mengungkapkan bahwa program mandatori biodiesel disamping sebagai upaya hilirisasi dalam rangka meningkatkan ketahanan energi namun juga terbukti dapat menjaga stabilitas harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).