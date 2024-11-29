Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Petani Khawatir Penjualan Tembakau Turun Imbas Aturan Rokok Baru

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |18:25 WIB
Petani Khawatir Penjualan Tembakau Turun Imbas Aturan Rokok Baru
Petani Tembakau soal Aturan Rokok Baru (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kritik serta penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) masih terus bergulir dari berbagai pihak.

Sebab, tembakau memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Tembakau juga dinilai bukan hanya sebagai tanaman musiman dengan nilai ekonomi tinggi, tetapi juga memainkan perang penting dalam ekosistem pertanian.

Rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes akan berdampak langsung terhadap daya serap industri terhadap tembakau lokal. Tanpa dukungan dari industri, petani akan kesulitan menjual tembakau mereka.

“Jika aturan ini diterapkan, kami khawatir penjualan tembakau kami menurun. Ini membuat kami jadi resah,” ujar Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Nanang Teguh Sembodo di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya, wacana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidak hanya membatasi daya jual, tetapi juga berpotensi mengurangi jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor tembakau.

Halaman: 1 2
1 2
