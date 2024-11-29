Adu Gaji Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan Kakang Rudianto

JAKARTA - Adu gaji pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan Kakang Rudianto. Tentunya mereka memiliki kemampuan bermain bola yang baik.

Persaingan sepak bola internasional semakin menarik perhatian publik sejak Asnawi Mangkualam bergabung dengan Liga Thailand. Pasalnya, gaji mereka dapat mencapai ratusan juta. Banyak netizen yang penasaran dengan jumlah gaji yang diterima oleh kedua pemain tersebut.

BACA JUGA: Segini Gaji Pembalap Debutan MotoGP 2024 Pedro Acosta di Tim Pabrikan Red Bull KTM

Berikut adu gaji pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan Kakang Rudianto yang dirangkum Okezone, Jumat (29/11/2024):

Asnawi Mangkualam

Sebagai bek kanan yang andal, Asnawi menunjukkan performa yang solid, membuatnya dihargai tinggi oleh klub barunya. Berdasarkan berbagai informasi, gajinya diperkirakan berkisar antara Rp150 juta hingga Rp200 juta.

Selain itu, menurut data dari Transfermarkt, harga pasarnya diperkirakan mencapai Rp5,65 miliar, meskipun angka tersebut tetap stabil sejak ia meninggalkan Jeonnam Dragons.