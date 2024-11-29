Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Gaji Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan Kakang Rudianto

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |23:18 WIB
Adu Gaji Pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan Kakang Rudianto
Adu gaji Asnawi Mangkualam dengan Kakang Rudianto (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Adu gaji pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan Kakang Rudianto. Tentunya mereka memiliki kemampuan bermain bola yang baik.

Persaingan sepak bola internasional semakin menarik perhatian publik sejak Asnawi Mangkualam bergabung dengan Liga Thailand. Pasalnya, gaji mereka dapat mencapai ratusan juta. Banyak netizen yang penasaran dengan jumlah gaji yang diterima oleh kedua pemain tersebut.

Berikut adu gaji pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dengan Kakang Rudianto yang dirangkum Okezone, Jumat (29/11/2024):

Asnawi Mangkualam

Sebagai bek kanan yang andal, Asnawi menunjukkan performa yang solid, membuatnya dihargai tinggi oleh klub barunya. Berdasarkan berbagai informasi, gajinya diperkirakan berkisar antara Rp150 juta hingga Rp200 juta.

Selain itu, menurut data dari Transfermarkt, harga pasarnya diperkirakan mencapai Rp5,65 miliar, meskipun angka tersebut tetap stabil sejak ia meninggalkan Jeonnam Dragons.

Halaman:
1 2
