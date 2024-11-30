Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta PPN 12% Diundur, Luhut Turun Tangan

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |05:22 WIB
4 Fakta PPN 12% Diundur, Luhut Turun Tangan
Rencana kenaikan PPN 12% diundur (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diundur. Meski kebijakan tersebut sudah tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021.

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat serta pengusaha. Kebijakan yang diprediksi ini akan semakin memperburuk daya beli, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sudah terkena dampak perlambatan ekonomi.

Penundaan kenaikan PPN hingga situasi ekonomi membaik dinilai sebagai keputusan yang tepat untuk mencegah dampak buruk lebih lanjut pada masyarakat dan sektor industri, serta menjaga kestabilan perekonomian nasional.

Berikut ini 4 fakta PPN 12% diundur yang dirangkum Okezone, Sabtu (30/11/2024):

1. Berisiko Sebabkan Banyaknya PHK

Pakar ekonomi menyatakan bahwa kenaikan PPN berpotensi meningkatkan biaya produksi serta harga barang, yang pada akhirnya dapat mengurangi konsumsi masyarakat. Kondisi ini dapat memicu risiko peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut data, hingga pertengahan November 2024, sekitar 64.751 pekerja telah terdampak PHK, dengan sektor pengolahan menjadi penyumbang utama. Selain itu, kenaikan PPN juga diperkirakan bisa menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8%.

2. Para Pelaku Ritel Katakan Kebijakan ini Tidak Pada Waktunya

Para pelaku usaha ritel menilai kebijakan ini tidak tepat jangka waktunya, mengingat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Banyak hal di antaranya yang mendesak pemerintah untuk menunda penerapan PPN 12% dan memberikan insentif guna mempertahankan daya beli masyarakat.

Halaman:
1 2
