Prabowo Segera Umumkan Data Penerima Subsidi BBM

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah menggelar rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga mengenai mekanisme penyaluran BBM subsidi.

Hasil dan rapat tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden. Menurutnya, keputusan mengenai subsidi energi akan diumumkan langsung oleh presiden Prabowo Subianto.

“Nanti, Bapak Presiden insya Allah dengan kami akan mengumumkan. Kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran. Kalau ditanya kapan, akan diumumkan. Nanti lihat hari dan tanggal yang baik,” kata Bahlil, Jumat (29/11/2024).

Bahlil lebih lanjut menjelaskan bahwa salah satu opsi skema subsidi yang disampaikan kepada Presiden adalah model blending, yaitu sebagian subsidi akan diberikan untuk barang tertentu, sementara sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurutnya, skema ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memastikan bahwa subsidi diberikan tepat sasaran.