Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Segera Umumkan Data Penerima Subsidi BBM

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |10:11 WIB
Prabowo Segera Umumkan Data Penerima Subsidi BBM
Data Penerima Subsidi BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah menggelar rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga mengenai mekanisme penyaluran BBM subsidi.

Hasil dan rapat tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden. Menurutnya, keputusan mengenai subsidi energi akan diumumkan langsung oleh presiden Prabowo Subianto.

“Nanti, Bapak Presiden insya Allah dengan kami akan mengumumkan. Kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran. Kalau ditanya kapan, akan diumumkan. Nanti lihat hari dan tanggal yang baik,” kata Bahlil, Jumat (29/11/2024).

Bahlil lebih lanjut menjelaskan bahwa salah satu opsi skema subsidi yang disampaikan kepada Presiden adalah model blending, yaitu sebagian subsidi akan diberikan untuk barang tertentu, sementara sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurutnya, skema ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memastikan bahwa subsidi diberikan tepat sasaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188344/spbu-W4sU_large.jpg
3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188343/bbm_shell-vyA7_large.jpg
SPBU Shell Akhirnya Jual BBM Lagi, Ini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188098/bbm_pertamina-1H6A_large.jpg
Gelombang Tinggi, Kapal Tetap Salurkan BBM hingga ke Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188096/bbm_shell-9RQD_large.jpg
Pertamina Kirim 100 Ribu Barel BBM untuk SPBU Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188082/distribusi_bbm-tU2L_large.jpg
Pertamina Suplai Energi ke Wilayah Bencana Melalui Darat, Laut dan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188075/bbm_pertamina-uP80_large.jpg
Upaya Pemulihan Distribusi BBM dan LPG ke Aceh Dipercepat Meski Akses Terhambat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement