INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Pablo Benua di LHKPN, Kini Mundur dari Tim Pengacara Novi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |21:43 WIB
Segini Harta Kekayaan Pablo Benua di LHKPN, Kini Mundur dari Tim Pengacara Novi
Harta Kekayaan Pablo Benua (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Segini Harta Kekayaan Pablo Benua di LHKPN, kini Mundur dari Tim Pengacara Novi. Pablo Benua mendadak mundur dari tim pengacara Novi dalam kasus uang donasi terhadap korban penyiraman air keras, Agus Salim.

Pengumuman pengunduran diri Pablo Benua ini disampaikan langsung olehnya melalui akun tiktok pribadinya. Suami dari artis, Rey Utami ini mengaku jika alasannya mundur dari tim pengacara Novi adalah karena adanya perbedaan pendapat antaranya dengan kuasa hukum Novi yang lainnya setelah gagalnya proses mediasi.

Sejatinya, mantan anggota DPRD Sumatera Utara itu mengaku miris melihat posisi Novi yang serba salah dalam kasus uang donasi ini. Namun dirinya perlu bersikap tegas dengan mundur sebagai kuasa hukum.

"Novi sebenarnya kasihan karena saat ini sedang di posisi yang sangat-sangat serba salah. Sangat tidak enak jadi Novi untuk saat ini. Karena hal itulah, gue harus mengambil keputusan yang cukup berat bagi saya secara pribadi,"ujar Pablo Benua di akun tiktok pribadinya dikutip Okezone, Sabtu (30/11/2024).

"Karena saya tentunya ingin memperjuangkan ini sampai tuntas sebenarnya. Konteksnya simpel, terjadi perbedaan pendapat di dalam menangani suatu perkara antara saya dan kuasa hukum (Novi) lainnya," jelasnya.

Halaman:
1 2
