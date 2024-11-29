Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Harta Kekayaan Maruarar Sirait dengan Basuki Hadimuljono

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |00:16 WIB
Adu Harta Kekayaan Maruarar Sirait dengan Basuki Hadimuljono
Adu kekayaan Maruarar Sirait dan Basuki Hadimuldjono (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu harta kekayaan Maruarar Sirait dan Basuki Hadimuljono. Maruarar dan Basuki merupakan dua figur penting dalam kabinet Prabowo-Gibran. Keduanya saat ini tengah menjadi sorotan publik karena harta kekayaannya yang cukup fantastik.

Maruarar Sirait adalah politisi senior Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam kabinet Presiden Prabowo. Sebelumnya, ia aktif di PDI-P dan memiliki perjalanan panjang di dunia politik, termasuk menjadi anggota DPR selama empat periode serta terlibat dalam sejumlah organisasi dan proyek besar.

Sedangkan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi juga melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), setelah sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono.

Sebelumnya, Basuki juga pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Kabinet Kerja 2014-2019 dan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Berikut ini adalah harta kekayaan Maruarar Sirait dan Basuki Hadimuljono yang dirangkum Okezone, Jumat (29/11/2024):

Harta Kekayaan Maruarar Sirait

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, melaporkan total kekayaan sebesar Rp85,8 miliar. Aset terbesar Maruarar berasal dari 31 tanah dan bangunan senilai Rp74 miliar, yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Tangerang, Bandung, dan Jakarta.

Maruarar, yang dikenal dengan panggilan Ara, juga memiliki beberapa alat transportasi, antara lain Toyota Alphard dan Fortuner, dengan total nilai Rp1,15 miliar. Selain itu, ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp7,4 miliar dan kas serta setara kas mencapai Rp19,9 miliar.

Kekayaan Maruarar juga mencakup surat berharga senilai Rp11,1 miliar dan harta lainnya senilai Rp5,5 miliar. Meski demikian, Maruarar memiliki utang sebesar Rp33,7 miliar, yang turut mengurangi total kekayaannya.

Halaman:
1 2
