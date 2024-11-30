Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ayo, Klik Link DANA Kaget Rp55.000 Langsung Masuk Rekening Hari Ini

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |22:04 WIB
Ayo, Klik Link DANA Kaget Rp55.000 Langsung Masuk Rekening Hari Ini
Aplikasi Penghasil Uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ayo klik link DANA kaget Rp55.000 layak untuk Anda ketahui. Begitu Anda memperoleh link broadcast DANA tersebut dari forum terpercaya, klik saja. Jika beruntung, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi saldo masuk.

Setelah saldo masuk, Anda bisa gunakan untuk membayar tagihan listrik, top up pulsa atau mungkin transfer ke keluarga yang membutuhkan. Namun, jika ada link yang meminta data pribadi seperti PIN atau OTP, itu jelas-jelas penipuan. Ingat, DANA kaget tidak pernah meminta informasi sensitif apapun.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (30/11/2024), Okezone telah merangkum klik link DANA kaget Rp55.000, sebagai berikut.

Sekilas tentang DANA Kaget

DANA Kaget merupakan fitur dari aplikasi dompet digital DANA yang memungkinkan pengirim buat bagi-bagi saldo ke banyak orang sekaligus. Umumnya, link DANA Kaget ini muncul ketika ada event spesial, promosi, atau bagi-bagi rezeki dadakan dari perusahaan atau komunitas.

Rata-rata, link DANA Kaget dibagikan lewat media sosial resmi, grup komunitas, atau broadcast. Jangan asal klik link yang mencurigakan. Pastikan dahulu itu berasal dari sumber terpercaya, seperti akun Instagram resmi DANA atau pemberitahuan di aplikasi.

Halaman:
1 2

