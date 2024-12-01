Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Tarif Listrik per 1 Desember 2024

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |12:38 WIB
Daftar Tarif Listrik per 1 Desember 2024
Tarif Listrik Desember 2024. (Foto: okezone.com/MPI)
JAKARTA - Tarif listrik tidak mengalami perubahan di bulan ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik pada triwulan IV atau periode Oktober-Desember 2024 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi PT PLN (Persero) tetap atau tidak mengalami kenaikan.

Seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada kuartal III 2024. Akan tetapi, demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau teta.

Tarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan, yang mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA)

