HOME FINANCE HOT ISSUE

Ojol Dilarang Beli BBM Subsidi, Mensos: Tunggu Saja

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |21:51 WIB
Ojol Dilarang Beli BBM Subsidi, Mensos: Tunggu Saja
Mensos Soal Ojek Online Dilarang Beli BBM Subsidi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan larangan Ojek Online (Ojol) tidak dapat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih simulasi. Wacana ini belum menjadi keputusan final.

“Itu masih simulasi, semua masih simulasi. Jadi itu masih diskusi, masih simulasi belum diputuskan. Jadi tunggu aja,” tegas Gus Ipul usai menghadiri Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2024 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan jika wacana ini telah diputuskan maka akan menjadi pedoman bagi semua pihak. Namun dia memastikan pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyatakan ojol tidak termasuk dalam kelompok penerima subsidi BBM baru simulasi.

“Jadi nanti seperti apa tentu keputusan itulah yang akan jadi pedoman kita semua. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri ESDM itu baru simulasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil menuturkan, alasan ojek online tidak masuk dalam kelompok yang masih boleh membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar lantaran kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan usaha. Sementara, penyaluran BBM subsidi ini sejatinya diarahkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau kendaraan transportasi publik.

Halaman:
1 2
