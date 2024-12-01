Profil Jhony Saputra, Anak Haji Isam Jadi Komisaris Utama pada Usia 21 Tahun

JAKARTA - Jhony Saputra, anak dari Haji Isam yang dikenal sebagai crazy rich Kalimantan, berhasil menduduki posisi Komisaris Utama di usia 21 tahun.

"Kalian umur 21 tahun udah jadi apa? Perkenalkan anak Haji Isam, Jhony Saputra Komisaris utama, Crazy Rich Kalimantan ," kata akun X @profesor_saham, yang dikutip.

Sebagai anak dari pengusaha ternama Haji Isam, Jhony telah membuktikan kemampuannya di dunia bisnis meskipun masih tergolong muda.

Di usia 21 tahun, Jhony mendapat kepercayaan dari ayahnya untuk menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR), perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 4 Agustus 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah diakui sebagai perusahaan besar dan terpercaya.

Jhony telah menjabat sebagai Komisaris Utama sejak perusahaan mencatatkan sahamnya di bursa, dan masih memegang posisi tersebut hingga kini.