HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kenalan dengan Jhony Saputra, Anak Haji Isam Jadi Komisaris Utama di Usia 21 Tahun

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |15:11 WIB
Kenalan dengan Jhony Saputra, Anak Haji Isam Jadi Komisaris Utama di Usia 21 Tahun
Jhony Saputra anak Haji Isam Jadi Komut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial Jhony Saputra anak Haji Isam yang merupakan crazy rich Kalimantan menjadi Komisaris Utama di usia 21 tahun.

"Kalian umur 21 tahun udah jadi apa? Perkenalkan anak Haji Isam, Jhony Saputra Komisaris utama, Crazy Rich Kalimantan ," kata akun X @profesor_saham, yang dikutip pada Sabtu (30/11/2024).

Sebagai anak dari pengusaha terkenal Haji Isam, Jhony telah membuktikan diri di dunia bisnis meskipun usianya masih terbilang muda.

Pada usia yang baru menginjak 21 tahun, Jhony telah diberi kepercayaan oleh sang ayah untuk menduduki posisi Komisaris Utama di PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR). Perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 4 Agustus 2022, yang menunjukkan statusnya sebagai perusahaan besar dan terpercaya.

Jhony mengemban jabatan Komisaris Utama di JARR sejak perusahaan mencatatkan sahamnya di bursa, dan ia masih menjabat hingga saat ini.

Jhonlin Agro Raya pertama kali melantai di bursa dengan harga IPO sebesar Rp300 per saham. Harga saham JARR sempat mencapai titik tertingginya, yaitu Rp525 per saham pada 19 Maret 2024. Dengan perkembangan tersebut, Jhony yang baru berusia 21 tahun kini telah mengelola perusahaan dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp4,8 triliun.

Halaman:
1 2
