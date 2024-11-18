Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

4 Ratu Judi Terkaya di Dunia, Ada yang Punya Harta Rp525,8 Triliun

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |10:52 WIB
4 Ratu Judi Terkaya di Dunia, Ada yang Punya Harta Rp525,8 Triliun
4 Ratu Judi Terkaya di Dunia (Foto: AP/Forbes)
A
A
A

JAKARTA - 4 ratu judi terkaya di dunia. Bisnis judi di sebagian negara sudah dilegalkan, sehingga menjadi salah satu sumber kekayaan para miliarder di dunia.

Dari bisnis judi ini, menghasilkan pundi-pundi kekayaan, bahkan ada yang masuk jajaran orang terkaya di dunia.

Tidak hanya pria yang menggeluti bisnis judi, ada juga wanita yang terjun di bisnis judi. Mereka pun mendapatkan harta kekayaan yang fantastis dari bisnis judi. Tidak jarang, mereka dijuluki sebagai ratu judi terkaya.

Berikut ini, 4 ratu judi terkaya di dunia seperti dilansir Forbes, Jakarta, Senin (18/11/2024):

 

1. Miriam Adelson

Miriam Adelson dijuluki sebagai ratu judi dunia. Miliarder asal Amerika Serikat (AS) kelahiran Israel ini memiliki harta kekayaan USD33,2 miliar atau setara Rp525,8 triliun (kurs Rp15.840 per USD) dari bisnis kasino.

Dengan kekayaan ini, Miriam Adelson menduduki peringkat 53 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.

Miriam Adelson berusia 79 tahun adalah janda dari Sheldon Adelson yang merupakan CEO dan chairman perusahaan kasino Las Vegas Sands yang meninggal pada usia 87 tahun pada tahun 2021.

Dia dan keluarganya kini memiliki lebih dari separuh kerajaan perjudian yang terdaftar di Bursa Efek New York, yang memiliki kasino di Singapura dan Makau.

Pada tahun 2022, Las Vegas Sands menjual asetnya di Vegas Strip, Venetian Resort, dan Sands Expo and Convention Center, kepada Apollo Global dan Vici Properties seharga USD6,25 miliar.

 

2. Denise Coates

Ratu judi berikutnya adalah Denise Coates. Miliarder asal Inggris berusia 57 tahun ini adalah salah satu CEO Bet365, perusahaan perjudian online terbesar di dunia yang didirikan bersama saudara laki-lakinya, John.

Dari bisnis ini, Denise Coates mempunyai harta kekayan USD9,7 miliar atau setara Rp153,6 triliun.

Coates awalnya belajar sebagai akuntan sebelum mengambil alih sejumlah toko taruhan milik keluarganya dan kemudian menjualnya ke bandar taruhan Coral.

Melihat keberhasilan bisnis perjudian online, Coates membeli domain Bet365.com pada tahun 2000 dan meluncurkan situs web tersebut pada tahun 2001. Dia memiliki sekitar setengah dari Bet365 yang dikelola secara pribadi, yang memfasilitasi lebih dari USD65 miliar taruhan per tahun.

Halaman:
1 2
