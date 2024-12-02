Keuntungan Jadi Nasabah BRI Prioritas: Nikmati Layanan Eksklusif dan Kenyamanan di Sentra Layanan Prioritas

BRI melalui program BRI Prioritas memberikan pengalaman perbankan yang eksklusif bagi nasabah yang memenuhi kriteria tertentu. (Foto: Dok BRI)

Okezone - Dalam dunia perbankan, menjadi nasabah prioritas tidak sekadar soal prestise, tetapi juga mengenai kenyamanan dan pelayanan yang istimewa.

Salah satu bank yang memahami betul manfaat memberikan layanan istimewa bagi nasabahnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui program BRI Prioritas. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang eksklusif bagi nasabah yang memenuhi kriteria tertentu.

Untuk menjadi nasabah prioritas di BRI, nasabah harus memiliki asset under management (AUM) minimal sebesar Rp 500 juta. Aset ini dapat berupa produk simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito, termasuk rekening dana nasabah (RDN), investasi, serta produk bancassurance.

Selain itu, dana yang ditempatkan bukan berasal dari pinjaman BRI. Nasabah juga harus memiliki rekening tabungan perorangan di BRI atas nama sendiri, tidak masuk dalam daftar hitam nasional ataupun BRI, dan melengkapi persyaratan dokumen pengajuan nasabah BRI Prioritas.

Salah satu keunggulan utama yang didapatkan oleh nasabah BRI Prioritas adalah akses ke Sentra Layanan BRI Prioritas. Fasilitas ini dirancang khusus untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, nyaman, dan eksklusif bagi nasabah prioritas.

Sentra Layanan BRI Prioritas memiliki beberapa fasilitas istimewa, seperti Greeter Area, Service Area, dan Dealing Area.