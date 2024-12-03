Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Tol Baru saat Libur Nataru 2025 hingga 550 Titik Rawan Longsor

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |07:56 WIB
Daftar Tol Baru saat Libur Nataru 2025 hingga 550 Titik Rawan Longsor
Tol Baru untuk Natal dan Tahun Baru. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan mengenai mengenai persiapan arus liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Presiden Prabowo menginstruksikan persiapan untuk menghadapi liburan Nataru 2024/2025 agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Guna mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas selama Nataru, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menghentikan sementara pekerjaan preservasi jalan tol maupun jalan nasional sejak H-10 atau tanggal 15 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

“Kami akan memastikan seluruh jalan tol dan jalan nasional dalam kondisi mantap dan tidak berlubang. Dukungan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area juga disiapkan, total terdapat 124 TIP di seluruh ruas jalan tol di Indonesia,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Selasa (3/12/2024).

Untuk menambah kelancaran arus lalu lintas, Kementerian PU juga akan membuka ruas tol fungsional sementara untuk umum sepanjang 120,4 km, yaitu di Pulau Sumatera sepanjang 90,42 km dan Pulau Jawa sepanjang 29,98 km.

Ruas tol fungsional Nataru 2024/2025 di Pulau Sumatera antara lain:

- Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)

- Tol Binjai - Langsa Seksi 3 Tanjung Pura - Pangkalan Brandan

- Tol Pekan Baru-Padang Seksi Padang - Sicincin

Sementara di Pulau Jawa yaitu:

- Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Seksi Kutanegara - Sadang

- Tol Solo-Yogyakarta Seksi Kartosuro -Purwomartani untuk Segmen Klaten – Prambana

- Tol Probolinggo - Banyuwangi Tahap I (Probolinggo-Besuki)

- Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi Parapat Seksi Kuala Tanjung-IC Indrapura).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188196/menhub_dudy-HLji_large.jpg
Menhub Prediksi Puncak Arus Mudik Libur Nataru pada 24 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185195/ramp_check_bus-rkqi_large.jpg
Ramp Check Bus Terus Dilakukan Jelang Nataru 2026, Menhub: Sesuai Arahan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183974/libur_nataru-AMIJ_large.jpg
6 Fakta Persiapan Nataru, Ramp Check Bus, Diskon Tiket Pesawat hingga Antisipasi Cuaca Buruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101639/jalan_tol-vPn5_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101638/jalan_tol-8yMI_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101637/jalan_tol-83GD_large.jpg
684.200 Kendaraan Kembali ke Jabotabek Usai Libur Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement