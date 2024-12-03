Daftar Tol Baru saat Libur Nataru 2025 hingga 550 Titik Rawan Longsor

Tol Baru untuk Natal dan Tahun Baru. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan mengenai mengenai persiapan arus liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Presiden Prabowo menginstruksikan persiapan untuk menghadapi liburan Nataru 2024/2025 agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Guna mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas selama Nataru, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menghentikan sementara pekerjaan preservasi jalan tol maupun jalan nasional sejak H-10 atau tanggal 15 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

“Kami akan memastikan seluruh jalan tol dan jalan nasional dalam kondisi mantap dan tidak berlubang. Dukungan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area juga disiapkan, total terdapat 124 TIP di seluruh ruas jalan tol di Indonesia,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Selasa (3/12/2024).

Untuk menambah kelancaran arus lalu lintas, Kementerian PU juga akan membuka ruas tol fungsional sementara untuk umum sepanjang 120,4 km, yaitu di Pulau Sumatera sepanjang 90,42 km dan Pulau Jawa sepanjang 29,98 km.

Ruas tol fungsional Nataru 2024/2025 di Pulau Sumatera antara lain:

- Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum)

- Tol Binjai - Langsa Seksi 3 Tanjung Pura - Pangkalan Brandan

- Tol Pekan Baru-Padang Seksi Padang - Sicincin

Sementara di Pulau Jawa yaitu:

- Tol Jakarta - Cikampek II Selatan Seksi Kutanegara - Sadang

- Tol Solo-Yogyakarta Seksi Kartosuro -Purwomartani untuk Segmen Klaten – Prambana

- Tol Probolinggo - Banyuwangi Tahap I (Probolinggo-Besuki)

- Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi Parapat Seksi Kuala Tanjung-IC Indrapura).