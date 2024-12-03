Kalender 2025 Libur Nasional dan Cuti Bersama Total 27 Hari: Lengkap dengan Tanggal Merah hingga Long Weekend

Kalender 2025 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kalender 2025 libur nasional dan cuti bersama total 27 hari, lengkap dengan tanggal merah hingga long weekend. Menyambut awal tahun 2025, masyarakat perlu tahu kalender 2025 mengenai libur nasional dan cuti bersama.

Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 lewat keputusan bersama yang ditandatangani tiga menteri. Penetapan ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 8/2024 tentang Hari-hari Libur yang memutuskan libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 sebanyak 27 hari.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor 1017/2024, Nomor 2/2024, dan Nomor 2/2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Pada keputusan bersama itu disebutkan bahwa unit, satuan organisasi, lembaga, serta perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat maupun daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, dapat mengatur penugasan pegawai, karyawan, atau pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini daftar lengkap hari libur nasional, cuti bersama dan long weekend 2025 seperti dirangkum Okezone.

Hari Libur Nasional 2025

1 Januari, Rabu: Tahun Baru 2025 Masehi

27 Januari, Senin: Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.

29 Januari, Rabu: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

29 Maret, Sabtu: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

31 Maret-1 April, Senin-Selasa: Idul Fitri 1446 Hijriah

18 April, Jumat: Wafat Yesus Kristus

20 April, Minggu: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

1 Mei, Kamis: Hari Buruh Internasional

12 Mei, Senin: Hari Raya Waisak 2569 BE

29 Mei, Kamis: Kenaikan Yesus Kristus

1 Juni, Minggu: Hari Lahir Pancasila

6 Juni, Jumat: Idul Adha 1446 Hijriah

27 Juni, Jumat: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah

17 Agustus, Minggu: Proklamasi Kemerdekaan

5 September, Jumat: Maulid Nabi Muhammad SAW

25 Desember, Kamis: Kelahiran Yesus Kristus

Cuti Bersama 2025

28 Januari, Selasa: Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

28 Maret, Jumat: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)

2, 3, 4, dan 7 April, Rabu, Kamis, Jum'at, dan Senin: Idul Fitri 1446 Hijriah

13 Mei, Selasa: Hari Raya Waisak 2569 BE

30 Mei, Jumat: Kenaikan Yesus Kristus

9 Juni, Senin: Idul Adha 1446 Hijriah

26 Desember, Jumat: Kelahiran Yesus Kristus