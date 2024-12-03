Makin Tajir Melintir, Ini 5 Orang Terkaya RI Terbaru 2024

JAKARTA - Forbes merilis daftar terbaru orang terkaya di Indonesia tahun 2024. Mereka menguasai berbagai sektor bisnis utama di Indonesia, seperti perbankan, pertambangan, batu bara, energi, properti, hingga media.

Ketimpangan ekonomi terlihat antara orang kaya dan miskin yang semakin lebar. Adik Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo menyinggung bahwa 8 orang terkaya ini lebih kaya daripada 114 juta penduduk Indonesia.

Berikut ini ulasan yang dilansir Forbes, dan penting untuk dicatat bahwa nilai saham mengalami perubahan secara berkala, sehingga kekayaan 8 orang terkaya di Indonesia bisa berubah setiap hari.

1. Prajogo Pangestu USD47,5 miliar

Prajogo Pangestu saat ini merupakan orang terkaya di Indonesia pada tahun 2024. Ia memiliki kekayaan sebesar USD47,5 miliar, yang setara dengan Rp755,2 triliun (dengan kurs Rp15.900 per USD), yang berasal dari bisnis petrokimia dan energi terbarukan. Sebelum meraih kesuksesan dan menjadi orang terkaya, Prajogo Pangestu pernah bekerja sebagai sopir angkot.

2. Low Tuck Kwong USD27,9 miliar

Di posisi kedua terdapat nama Low Tuck Kwong, yang dikenal sebagai raja batu bara Indonesia. Kekayaannya mencapai USD27,9 miliar, atau sekitar Rp443,6 triliun, yang diperoleh dari bisnis batu bara.