Gratis! Link Klaim Dana Kaget hingga Rp155.000 Hari Ini

JAKARTA - Gratis! Link klaim dana kaget hingga Rp155.000 hari ini. Untuk masyarakat yang menggunakan platform e-wallet seperti DANA, promo ini berlaku untuk Anda.

Program dana kaget dari aplikasi DANA ini merupakan salah satu program yang cukup praktis untuk digunakan. Selain itu, cara yang ditawarkan juga cukup mudah dan cepat.

Tujuan dari program ini yaitu untuk memberikan apresiasi untuk para pengguna aplikasi.

Berikut cara klaim dana kaget hingga Rp155.000 secara gratis hari ini. Dirangkum oleh Okezone, Senin (2/12/2024).

1. Download Aplikasi DANA

Anda bisa mengunduh aplikasi DANA melalui App Store atau Play Store di smartphone Anda.

2. Registrasi Akun

Buat akun dari data pribadi Anda. Ikuti langkah-langkah yang diarahkan oleh aplikasi.