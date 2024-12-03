Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gratis! Link Klaim Dana Kaget hingga Rp155.000 Hari Ini

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |01:01 WIB
Gratis! Link Klaim Dana Kaget hingga Rp155.000 Hari Ini
Aplikasi Penghasil Uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gratis! Link klaim dana kaget hingga Rp155.000 hari ini. Untuk masyarakat yang menggunakan platform e-wallet seperti DANA, promo ini berlaku untuk Anda.

Program dana kaget dari aplikasi DANA ini merupakan salah satu program yang cukup praktis untuk digunakan. Selain itu, cara yang ditawarkan juga cukup mudah dan cepat.

Tujuan dari program ini yaitu untuk memberikan apresiasi untuk para pengguna aplikasi.

Berikut cara klaim dana kaget hingga Rp155.000 secara gratis hari ini. Dirangkum oleh Okezone, Senin (2/12/2024).

1. Download Aplikasi DANA

Anda bisa mengunduh aplikasi DANA melalui App Store atau Play Store di smartphone Anda.

2. Registrasi Akun

Buat akun dari data pribadi Anda. Ikuti langkah-langkah yang diarahkan oleh aplikasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement