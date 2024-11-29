Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Langsung Masuk Rekening, Link Dana Kaget hingga Rp180.000 Hari Ini!

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |23:38 WIB
Langsung Masuk Rekening, Link Dana Kaget hingga Rp180.000 Hari Ini!
Langsung cair klaim link DANA kaget (Foto: Okezone)
JAKARTA - Langsung masuk rekening, link DANA kaget hingga Rp180.000 hari ini. Dana kaget menjadi fitur menarik dari Aplikasi DANA yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi saldo maupun mendapatkan saldo dengan cuma-cuma hanya dengan membagikan tautan/link khusus.

Fitur ini biasanya dimanfaatkan saat perayaan atau promosi untuk memberikan saldo gratis. Link klaim DANA kaget juga dapat ditemukan di media sosial, grup komunitas, hingga artikel berita seperti Okezone, dengan saldo hingga Rp180.000.

Lalu, bagaimana cara klaim DANA kaget Rp180.000?

1. Pastikan Aplikasi DANA sudah terinstal dan diperbarui

Unduh atau perbarui aplikasi DANA melalui Google Play Store atau App Store untuk mengakses fitur ini.

2. Klik Link DANA Kaget

Temukan tautan DANA Kaget yang dibagikan melalui media sosial, grup WhatsApp, atau saluran resmi yang terpercaya. Tautan tersebut biasanya disertai dengan informasi mengenai saldo hadiah yang dapat Anda klaim.

3. Masuk ke Akun DANA

Masuk ke akun DANA menggunakan nomor ponsel yang terdaftar. Jika belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu dengan nomor ponselmu.

4. Klaim Saldo

Setelah masuk, klik tombol "Ambil" atau "Klaim Sekarang" pada halaman DANA Kaget. Jika saldo tersedia, saldo otomatis masuk ke akun DANA milikmu.

