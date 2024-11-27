Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dijamin Cair Link Klaim DANA Kaget hingga Rp380.000 Hari Ini

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |23:50 WIB
Dijamin Cair Link Klaim DANA Kaget hingga Rp380.000 Hari Ini
Link klaim DANA kaget Rp380 ribu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dijamin cair link klaim DANA Kaget hingga Rp380.000 hari ini. DANA Kaget merupakan fitur menarik dari aplikasi DANA yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi saldo maupun mendapatkan saldo dengan cuma-cuma. Dengan fitur ini, semua pengguna dapat memiliki saldo hingga ratusan ribu dengan begitu mudahnya.

Dalam DANA Kaget, ada dua peran yang bisa didapatkan pengguna, yakni pemberi saldo dan penerima saldo.

Pengguna yang berperan sebagai pemberi saldo disini harus sudah memiliki akun premium. Dari situ, pengguna nantinya dapat mengatur seberapa banyak saldo yang akan diberikan dan berapa orang yang bisa mengklaimnya.

Jika anda ingin menerima saldo, anda tidak memerlukan akun premium. Namun yang perlu dipersiapkan adalah link klaim saldo DANA dari DANA Kaget yang diberikan oleh pengguna saldo. Dengan link tersebut, anda bisa mengklaim saldo yang dibagikan.

Namun jangan khawatir! link klaim DANA Kaget dapat diperoleh dengan mudah dari sosial media, grup-grup komunitas, hingga artikel berita seperti Okezone. Dengan link tersebut, anda dapat memperoleh saldo hingga Rp380.000.

Link 1: https://link.dana.id/kaget?c=sxpf3zn9g&r=boz7M9

Link 2: https://link.dana.id/kaget?c=sebtxhkhn&r=boz7M9

Link 3 : https://link.dana.id/kaget?c=setfbs2fl&r=boz7M9

Link 4: https://link.dana.id/kaget?c=slhmbprwe&r=fujnUs

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement