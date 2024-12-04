Advertisement
HOME FINANCE

Pelindo Petikemas Catatkan Peningkatan Arus Peti Kemas di TPK Kendari Tumbuh 7 Persen

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:54 WIB
Pelindo Petikemas Catatkan Peningkatan Arus Peti Kemas di TPK Kendari Tumbuh 7 Persen
Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) catat terjadi peningkatan arus peti kemas di TPK Kendari sebesar 7 persen pada periode Januari sampai dengan Oktober 2024 (Foto: Dok Pelindo)
Surabaya, Okezone  - PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menyebut terjadi peningkatan arus peti kemas di TPK Kendari sebesar 7 persen pada periode Januari sampai dengan Oktober 2024 jika dibandingkan  periode yang sama tahun 2023. Hingga Oktober 2024, perseroan mencatat arus peti kemas di TPK Kendari sebanyak 112.077 TEUs, sementara pada periode yang sama tahun 2023 sebanyak 104.423 TEUs. Pertumbuhan arus peti kemas tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara periode triwulan III tahun 2024 sebesar 5,24 persen.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan, setidaknya ada beberapa faktor yang memicu pertumbuhan peti kemas yang melalui TPK Kendari. Pertama adanya industri nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memicu meningkatnya kebutuhan barang yang masuk ke wilayah tersebut. Selain itu juga dipicu adanya peningkatan hasil perikanan dan pertanian yang menjadikan angkutan balik dari TPK Kendari rata-rata mencapai 30 persen. Jumlah ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia timur lainnya yang rata-rata hanya sekitar 10 persen.

“Peningkatan arus peti kemas di TPK Kendari juga sejalan dengan beberapa perusahaan pelayaran nasional yang menambah jumlah kunjungan kapal (call) ke terminal tersebut,” ucap Widyaswendra, Rabu (04/12/2024).

