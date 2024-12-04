Bahlil Klarifikasi Larangan Ojol Beli Pertalite, Disalahartikan

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklarifikasi soal ojek online (ojol) dilarang beli BBM subsidi seperti Pertalite. Bahlil pun menyampaikan bahwa sampai saat ini kebijakan tersebut masih digodok dan belum sampai ke tahap final.

Bahlil memastikan, skema subsidi BBM akan mencakup sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk ojol. Hanya saja sampai saat ini Pemerintah belum menemukan cara bagaimana membedakan kendaraan ojol atau bukan.

"Gini, saya akan katakan bahwa dalam skema subsidi itu kita masih godok, sampai sekarang belum selesai. Salah satu di antaranya adalah skemanya itu mungkin blending antara subsidi bahan dan subsidi BLT. Nah, terkait dengan UMKM, semua UMKM itu kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau dia minyak, kita tidak akan mengalihkan ke BLT," jelas Bahlil saat dijumpai di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

"Nah, ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM. Cuma memang selama ini kan platnya kan hitam. Jadi nanti subsidi yang akan kita kasih dalam exercise yang salah satu di antaranya adalah plat kuning itu tetap akan mendapatkan subsidi. Untuk ojol, kita masih mengexercise agar bagaimana cara membedakan mana plat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan. Cuma kemarin disalahartikan aja," lanjutnya.