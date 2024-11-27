Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Sebut Ojek Online Tak Dapat BBM Subsidi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |14:04 WIB
Bahlil Sebut Ojek Online Tak Dapat BBM Subsidi
Ojol Tak Dapat BBM Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan ojek online (ojol) tidak termasuk dalam kelompok penerima bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"(Ojol) enggak (disubsidi)," jelas Bahlil ketika ditemui di kediamannya, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Bahlila menuturkan, alasan ojek online tidak masuk dalam kelompok yang masih boleh membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar lantaran kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan usaha. Sementara, penyaluran BBM subsidi ini sejatinya diarahkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau kendaraan transportasi publik.

"Ojek dia kan pakai untuk usaha. Loh iya dong, masa usaha disubsidi?," jelasnya.

Selain itu, Bahlil juga menduga bahwa tidak semua pengendara ojol merupakan pemilik asli kendaraan tersebut.

Halaman:
1 2
