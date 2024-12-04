Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kanwil DJP Jakbar Tetapkan Pemenang Lelang Serentak 14 Aset Sitaan

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:11 WIB
Kanwil DJP Jakbar Tetapkan Pemenang Lelang Serentak 14 Aset Sitaan
Kanwil DJP Jakbar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat bersinergi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III yang berada di wilayah kerja Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta melaksanakan lelang eksekusi benda sitaan pajak secara serentak dari delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat.

Terdapat 14 aset sitaan berupa 11 barang bergerak berupa kendaraan bermotor (mobil, truk, dan microbus) serta 3 barang tidak bergerak (kios dan ruko). Hingga batas akhir penetapan pemenang lelang berakhir pukul 11.50 WIB, tujuh aset terlelang dengan total nilai keseluruhan Rp532.675.000,00. Seluruh aset yang laku terjual berupa barang bergerak kendaraan bermotor.

Kegiatan lelang serentak antar KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan pencapaian penerimaan melalui tindakan penagihan, meningkatkan sinergi di bidang penagihan, menciptakan deterrent effect dan kepatuhan bagi wajib pajak, serta menciptakan pemahaman yang sama dan seragam mengenai prosedur pelaksanaan lelang dalam rangka tindakan penagihan.

pajak

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan lelang bukan untuk menakut-nakuti wajib pajak, namun untuk mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Itu merupakan salah satu dari tiga arah strategis kita (value added triangle) yakni peningkatan kepatuhan, produktivitas SDM, dan perluasan basis pajak,” ujar Farid.

Lebih lanjut, Farid mengatakan bahwa lelang serentak dilaksanakan dalam upaya menekan biaya pelaksanaan lelang. Selain itu, barang yang dilelang akan lebih bervariasi sehingga dapat meningkatkan jumlah dan antusiasme peserta lelang.

Halaman:
1 2
