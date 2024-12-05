Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Prabowo Sebut Transaksi Saham seperti Judi, Begini Reaksi BEI

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |12:31 WIB
Prabowo Sebut Transaksi Saham seperti Judi, Begini Reaksi BEI
BEI Respons Saham Disebut Mirip Judi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyikapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa transaksi saham sama halnya dengan berjudi. BEI menilai pentingnya edukasi pasar modal bagi para masyarakat, utamanya para calon investor.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya terus menggencarkan literasi terkait pasar modal. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan penetrasi investasi saham di masyarakat.

"Saya tidak akan komentar terhadap hal tersebut. Saya ingin sampaikan adalah tentu dari bursa akan terus melakukan edukasi. Dari sisi literasi, kemudian yang membuahkan nanti inklusinya," kata Nyoman di Gedung BEI Jakarta pada Kamis (5/12).

Nyoman menegaskan, edukasi dilakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, atau tidak dikhususkan bagi golongan masyarakat tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal transaksi jual-beli saham yang dilakukan orang kecil sama seperti berjudi. Prabowo mengatakan, orang kecil yang melakukan aktivitas jual beli saham hanya mendapat keuntungan minim.

1 2
