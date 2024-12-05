Prabowo Sebut Transaksi Saham seperti Judi, Begini Reaksi BEI

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyikapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa transaksi saham sama halnya dengan berjudi. BEI menilai pentingnya edukasi pasar modal bagi para masyarakat, utamanya para calon investor.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pihaknya terus menggencarkan literasi terkait pasar modal. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan penetrasi investasi saham di masyarakat.

BACA JUGA: BEI Antisipasi Dampak Pilpres AS ke Pasar Modal Indonesia

"Saya tidak akan komentar terhadap hal tersebut. Saya ingin sampaikan adalah tentu dari bursa akan terus melakukan edukasi. Dari sisi literasi, kemudian yang membuahkan nanti inklusinya," kata Nyoman di Gedung BEI Jakarta pada Kamis (5/12).

Nyoman menegaskan, edukasi dilakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, atau tidak dikhususkan bagi golongan masyarakat tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal transaksi jual-beli saham yang dilakukan orang kecil sama seperti berjudi. Prabowo mengatakan, orang kecil yang melakukan aktivitas jual beli saham hanya mendapat keuntungan minim.