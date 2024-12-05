Jelang Libur Natal, Penumpang Pesawat Diprediksi 170 Ribu Orang per Hari

JAKARTA - Jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) diprediksi mencapai 170.000 per hari. Angka ini diprediksi terjadi saat puncak Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Perkiraan volume pergerakan orang naik dari realisasi saat ini, yakni 150.000 per harinya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun langsung melakukan peninjauan kesiapan operasional Bandara Soetta. Dia pun menekan pentingnya persiapan yang matang demi kelancaran mobilitas masyarakat.

"Kemarin di rapat kabinet, Bapak Presiden ingin memastikan implementasi persiapan angkutan untuk Nataru ini berjalan,” ujar Erick, Rabu (4/12/2024).

“Hari ini, bersama Direksi Garuda, Citilink, Pelita Air, Patra Niaga, InJourney, dan Wamen BUMN Dony Oskaria, kami ingin memastikan bahwa Nataru berjalan dengan baik," paparnya.

Tak hanya itu, dia juga menyoroti penataan sirkulasi penumpang dan kendaraan di Bandara Soetta. Seperti, counter check-in, parkir, hingga kendaraan umum harus ditata dengan baik.

"Semua mulai dari check-in counter, parkir, hingga kendaraan umum, harus ditata dengan baik," beber dia.