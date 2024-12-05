Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Investasi Apple di Indonesia Masih Tarik Ulur

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |14:55 WIB
Penyebab Investasi Apple di Indonesia Masih Tarik Ulur
Investasi Apple Masih Tarik Ulur. (Foto: Okezone.com/Apple)
A
A
A

JAKARTA - Rencana Apple menanamkan investasi di Indonesia masih belum menemukan titik terang. Di satu sisi pemerintah enggan menerima penawaran, di sisi lain Apple tampak masih setengah-setengah untuk all out.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan, ada beberapa hal yang membuat Apple masih susah untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Hal pertama karena kepastian hukum di Indonesia masih tertinggal dari rata-rata negara lainnya di berbagai belahan dunia. Menurut Riefky, dengan kepastian hukum yang lemah tentu membuat Apple takut untuk mengambil risiko.

"Kepastian hukum di Indonesia itu masih tertinggal dari rata-rata bahkan negara Timur Tengah, Afrika Utara, rata-rata negara Asia Timur, bahkan rata-rata negara Latin Amerika," kata Riefky dalam diskusi Selular Business Forum, Kamis (5/12/2024).

"Jadi, kalau investasi tapi perizinannya gak keluar-keluar, regulasi perdagangannya itu berubah cukup sering, nah itu kepastian hukumnya gak ada, yang membuat investor itu jadi mempertanyakan untuk melakukan investasi di suatu negara," lanjutnya.

Selain karena kepastian hukum yang cenderung labil, penyebab lain kenapa Apple belum juga berinvestasi di Tanah Air menurut Riefky adalah karena produktivitas dan kemampuan tenaga kerja Indonesia masih kurang mumpuni.

"Kita produktivitasnya itu kalah jauh dari negara Vietnam, India, Turki, China, bahkan dari Saudi Arabia. Tenaga kerja kita juga kalah dengan China, Vietnam, India, bahkan Saudi Arabia atau Turki," ujarnya.

Lebih jauh Riefky mengatakan dengan berbagai kelemahan yang belum juga dibenahi oleh Indonesia, akan sulit untuk membujuk Apple untuk bisa berinvestasi di dalam negeri. Mengingat Apple sendiri memiliki hitung-hitungan tersendiri untuk kelangsungan bisnisnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396/apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117544/apple-8P0D_large.jpg
Siap-Siap, iPhone 16 Sudah Bisa Dijual di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104719/apple-tnRj_large.jpg
Apple Investasi Rp163 Triliun di Indonesia Secara Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/320/3103566/apple-Bw5T_large.jpg
3 Fakta iPhone 16 dan Syarat dari Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103713/apple-zQIg_large.jpg
Ini Alasan Apple Ogah Bangun Pabrik iPhone di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102965/apple-Mp1L_large.jpg
6 Fakta Terbaru RI Tolak Proposal Investasi Apple
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement