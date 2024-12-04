Apple Investasi Rp15,9 Triliun di Indonesia, Bangun Pabrik?

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Apple akan berinvestasi di Indonesia sebesar USD1 miliar atau Rp15,9 triliun.

"Insyaallah, angka yang mereka sampaikan untuk rencana investasi mereka ke depan itu sekitar USD1 miliar," ujar Agus saat ditemui dalam acara Industrial Festival 3 di Surabaya, Rabu (4/12/2024).

Agus menjelaskan bahwa pihak Apple telah melakukan pembicaraan tahap awal dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Rencannya dengan dana USD1 miliar, Apple akan membangun pabrik di Indonesia.

"Iya akan bangun pabrik," ungkapnya.

Agus menambakan dalam seminggu ke depan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan berkoordinasi terkait realisasi investasi Apple tersebut.