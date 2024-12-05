Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Liburan Tanpa Boncos, Perhatikan 5 Pengeluaran Ini!

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |13:11 WIB
Tips Mengatur Keuangan Agar Liburan Natal Tidak Boncos. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Liburan tentu momen yang dinantikan untuk melepas penat dan menciptakan kenangan indah. Apalagi sebenatar lagi libur Natal dan Tahun Baru, tentu keuangan harus segera disiapkan agar pengeluaran tidak jebol.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pu mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai lima pengeluaran tersembunyi yang sering terlupakan saat berlibur.

Dalam postingannya yang bertajuk #PerhatikanKembali, OJK menyebutkan bahwa ada beberapa biaya yang jarang diperhitungkan, namun berdampak besar pada anggaran liburan. Berikut lima pengeluaran tersebut:

1. Biaya Transportasi Tambahan

Transportasi menuju tempat wisata sering kali membutuhkan biaya tambahan, seperti ongkos parkir, sewa kendaraan, atau transportasi lokal.

2. Makan di Tempat Wisata

Harga makanan di tempat wisata biasanya lebih mahal dibandingkan dengan tempat lain. Hal ini bisa menjadi beban bagi pelancong yang tidak merencanakan anggaran makan dengan baik.

3. Biaya Layanan dan Tip Tambahan

Beberapa layanan, seperti penginapan atau restoran, mungkin mengenakan biaya tambahan untuk tip atau pelayanan ekstra.

