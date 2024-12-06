Raih BUMN Awards 2024, Pertamina International Shipping Terus Tingkatkan Armada Kapal Tanker

JAKARTA - PT Pertamina Internasional Shipping meraih penghargaan BUMN Awards 2024. PT Pertamina Internasional Shipping meraih penghargaan karena dinilai berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

Perwakilan PT Pertamina Internasional Shipping, M Irfan Zainul Fikri mengatakan dengan diraihnya penghargaan BUMN Awards 2024 menjadi pendorong bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan. Termasuk dengan melakukan penggantian armada kabal.

"Kita tidak bisa membuat satu sustainability bisnis kalau tidak punya armada yang kuat. Perencanaan terkait dengan penggantian armada yang lebih baik, dengan teknologi yang lebih masif, maka kita harus kembangkan," ungkap Irfan.

Lebih jauh Irfan berharap dengan peningkatan armada dan manajemen operasional kapal, tidak ada lagi accident dan vatality terkait keamanan kapal. Selain itu juga bisa membawa bendera Pertamina merambah seluruh dunia.