Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Raih BUMN Awards 2024, Pertamina International Shipping Terus Tingkatkan Armada Kapal Tanker

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |00:10 WIB
Raih BUMN Awards 2024, Pertamina International Shipping Terus Tingkatkan Armada Kapal Tanker
BUMN Award 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Internasional Shipping meraih penghargaan BUMN Awards 2024. PT Pertamina Internasional Shipping meraih penghargaan karena dinilai berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

Perwakilan PT Pertamina Internasional Shipping, M Irfan Zainul Fikri mengatakan dengan diraihnya penghargaan BUMN Awards 2024 menjadi pendorong bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan. Termasuk dengan melakukan penggantian armada kabal.

"Kita tidak bisa membuat satu sustainability bisnis kalau tidak punya armada yang kuat. Perencanaan terkait dengan penggantian armada yang lebih baik, dengan teknologi yang lebih masif, maka kita harus kembangkan," ungkap Irfan.

Lebih jauh Irfan berharap dengan peningkatan armada dan manajemen operasional kapal, tidak ada lagi accident dan vatality terkait keamanan kapal. Selain itu juga bisa membawa bendera Pertamina merambah seluruh dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement