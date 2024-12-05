Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Awards 2024, Wamen Tiko: Jadi Pendorong BUMN untuk Terus Berinovasi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |22:54 WIB
BUMN Awards 2024, Wamen Tiko: Jadi Pendorong BUMN untuk Terus Berinovasi
BUMN Award 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ajang prestisius BUMN Awards 2024 telah resmi digelar, Kamis (5/12/2024) malam. Sejumlah BUMN meraih penghargaan karena dinilai berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau yang biasa disapa Tiko menyebut kehadiran BUMN Awards 2024 menjadi satu pendorong baru bagi BUMN untuk terus berinovasi.

Ia pun mengucapkan banyak terimakasih kepada iNews yang telah menyelenggarakan acara tahunan tersebut secara meriah.

"Tentunya pertama saya ingin sangat berterima kasih pada iNews yang telah menyelenggarakan acara BUMN Award yang sangat meriah," kata Wamen Tiko dalam sambutannya.

"Kami tentunya mendorong dari beberapa perusahaan yang hadir untuk terus memberikan kerjasama terbaiknya, memberikan energi terbaiknya, terus inovasi, transformasi, dan menjadikan Indonesia mempunyai perusahaan-perusahaan yang bisa berskala global, bisa bersaing dan berkompetisi di level global," ujar Tiko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement