BUMN Awards 2024, Wamen Tiko: Jadi Pendorong BUMN untuk Terus Berinovasi

JAKARTA - Ajang prestisius BUMN Awards 2024 telah resmi digelar, Kamis (5/12/2024) malam. Sejumlah BUMN meraih penghargaan karena dinilai berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau yang biasa disapa Tiko menyebut kehadiran BUMN Awards 2024 menjadi satu pendorong baru bagi BUMN untuk terus berinovasi.

Ia pun mengucapkan banyak terimakasih kepada iNews yang telah menyelenggarakan acara tahunan tersebut secara meriah.

"Tentunya pertama saya ingin sangat berterima kasih pada iNews yang telah menyelenggarakan acara BUMN Award yang sangat meriah," kata Wamen Tiko dalam sambutannya.

"Kami tentunya mendorong dari beberapa perusahaan yang hadir untuk terus memberikan kerjasama terbaiknya, memberikan energi terbaiknya, terus inovasi, transformasi, dan menjadikan Indonesia mempunyai perusahaan-perusahaan yang bisa berskala global, bisa bersaing dan berkompetisi di level global," ujar Tiko.