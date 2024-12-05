BUMN Dapat Penghargaan BUMN Awards 2024 dari iNews, Ini Pesan Wamen Tiko

JAKARTA - Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhasil meraih penghargaan dalam ajang prestisius BUMN Awards 2024. Penghargaan diberikan atas kontribusi luar biasa mereka dalam pembangunan Indonesia.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pun menyampaikan apresiasi kepada iNews yang telah menyelenggarakan BUMN Awards 2024. Menurutnya, ini bisa menjadi satu pendorong baru bagi BUMN untuk terus berinovasi.

"Tentunya pertama saya ingin sangat berterima kasih pada iNews yang telah menyelenggarakan acara BUMN Awards yang sangat meriah," kata Wamen yang akrab disapa Tiko itu dalam sambutannya, Kamis (5/12/2024).

"Kami melihat bahwa kerjasama antara iNews dan BUMN untuk memberikan penghargaan kepada para BUMN yang berhasil melakukan transformasi bisa menjadi satu momen baru bagi kita semua di BUMN untuk memberikan nuansa baru, bahwa kita bisa mendeliver transformasi untuk Indonesia emas dan menjadi katalis dari perubahan Indonesia." lanjutnya.

Tiko menyebut, BUMN Awards 2024 menjadi pendorong bagi BUMN agar terus berinovasi memberikan yang terbaik kepada masyarakat serta menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia. Ia pun meminta agar BUMN yang meraih penghargaan untuk jangan berhenti melakukan yang terbaik.

"Kami tentunya mendorong dari beberapa perusahaan yang hadir untuk terus memberikan kerjasama terbaiknya, memberikan energi terbaiknya, terus inovasi, transformasi, dan menjadikan Indonesia mempunyai perusahaan-perusahaan yang bisa berskala global, bisa bersaing dan berkompetisi di level global," ujar Tiko.