HOME FINANCE HOT ISSUE

BUMN Awards 2024, Apresiasi Transformasi Strategis Menuju Indonesia Emas

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |21:02 WIB
BUMN Award 2024 (Foto: MPI)
JAKARTA - Sebagai Televisi Berita Nasional Nomor Satu saat ini, dengan bangga memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan BUMN melalui BUMN Awards 2024. Program ini merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi besar BUMN dalam pembangunan bangsa, yang diwujudkan dalam berbagai kategori penghargaan.

BUMN Awards merupakan penghargaan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah menunjukkan pencapaian luar biasa dalam transformasi bisnis dan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Acara prestisius ini akan berlangsung pada Kamis, 5 Desember 2024 pukul 21.00 WIB di Jakarta Concert Hall, iNews Tower Jakarta, dan disiarkan di iNews.

Dengan tema “Transformasi BUMN Menuju Indonesia Emas”, penghargaan ini menyoroti berbagai inisiatif strategis yang mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui kategori penghargaan dan indikator berikut:

BUMN

1. Transformasi Sumber Daya Manusia (HR Transformation)

Mengapresiasi upaya BUMN dalam pengembangan SDM, baik internal maupun eksternal, untuk menghasilkan talenta unggul dan kompetitif.

Indikator: Keberhasilan inovasi dalam pengembangan SDM dan pembinaan talenta unggul.

