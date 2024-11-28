Stafsus Erick Thohir Ungkap Aksi Penipuan Penunjukan Komisaris BUMN

JAKARTA - Kementerian BUMN mengungkap aksi penipuan yang dilakukan oknum tertentu perihal penunjukan seseorang menjadi komisaris di perusahaan negara.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah penipuan yang mengatasnamakan Menteri BUMN Erick Thohir dan tiga Wakil Menteri BUMN.

Menurutnya, para oknum tak bertanggung jawab tersebut membuat surat palsu yang berisikan seakan-akan ada penunjukan seseorang menjadi komisaris di BUMN hingga anak-cucu perseroan.

“Kami menemukan beberapa penipuan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab yang membuat surat palsu seakan-akan menunjuk seseorang menjadi komisaris baik di BUMN maupun anak dan cucu usahanya BUMN,” ujar Arya kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).

“Surat-surat palsu yang mengatasnamakan menteri dan wakil menteri BUMN untuk penunjukan komisaris ataupun jabatan lain di lingkungan BUMN,” paparnya.

Masyarakat atau orang yang menerima surat seolah-olah bakal diangkat menjadi bos perusahaan agar melaporkan hal itu kepada Kementerian BUMN.

Lantaran, penunjukan jabatan komisaris, direksi, atau jabatan lainnya di lingkungan perseroan negara akan disampaikan dan dipanggil terlebih dahulu oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham.