Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stafsus Erick Thohir Ungkap Aksi Penipuan Penunjukan Komisaris BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |21:43 WIB
Stafsus Erick Thohir Ungkap Aksi Penipuan Penunjukan Komisaris BUMN
Stafsus Erick Thohir ungkap aksi penipuan penunjukan komisaris BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian BUMN mengungkap aksi penipuan yang dilakukan oknum tertentu perihal penunjukan seseorang menjadi komisaris di perusahaan negara.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah penipuan yang mengatasnamakan Menteri BUMN Erick Thohir dan tiga Wakil Menteri BUMN.

Menurutnya, para oknum tak bertanggung jawab tersebut membuat surat palsu yang berisikan seakan-akan ada penunjukan seseorang menjadi komisaris di BUMN hingga anak-cucu perseroan.

“Kami menemukan beberapa penipuan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab yang membuat surat palsu seakan-akan menunjuk seseorang menjadi komisaris baik di BUMN maupun anak dan cucu usahanya BUMN,” ujar Arya kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).

“Surat-surat palsu yang mengatasnamakan menteri dan wakil menteri BUMN untuk penunjukan komisaris ataupun jabatan lain di lingkungan BUMN,” paparnya.

Masyarakat atau orang yang menerima surat seolah-olah bakal diangkat menjadi bos perusahaan agar melaporkan hal itu kepada Kementerian BUMN.

Lantaran, penunjukan jabatan komisaris, direksi, atau jabatan lainnya di lingkungan perseroan negara akan disampaikan dan dipanggil terlebih dahulu oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement