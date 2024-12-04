Apresiasi Tertinggi BUMN Paling Inspiratif di Tanah Air, BUMN Awards 2024, Kamis 5 Desember Pukul 9 Malam Hanya di iNews

JAKARTA - Ajang prestisius BUMN Awards 2024 akan digelar di iNews. Ajang ini menjadi puncak penghargaan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas kontribusi luar biasa mereka dalam pembangunan Indonesia.

Tak hanya itu, Acara ini diselenggarakan untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada BUMN yang tidak hanya berinovasi, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air.

Sebagai salah satu pilar utama ekonomi bangsa, BUMN memiliki peran strategis dalam berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, energi, teknologi, hingga pemberdayaan masyarakat.

Melalui BUMN Awards 2024, perusahaan-perusahaan negara yang berhasil menjawab tantangan zaman dengan inovasi, keberlanjutan, dan kinerja luar biasa akan menerima penghargaan di berbagai kategori apresiasi, diantaranya dalam bidang HR Transformation, Good Governance, Economic Transformation dan Social, Culture, Ecological Transformation. Tak hanya itu, penghargaan khusus Lifetime Achievement juga akan diberikan kepada sosok pemimpin yang telah membawa perubahan besar bagi dunia BUMN Indonesia.

Penghargaan BUMN Awards 2024 diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi BUMN untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Selain memberikan apresiasi kepada instansi yang berprestasi, penghargaan ini juga menjadi ajang untuk menginspirasi BUMN untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.