Data Tunggal Kemiskinan Rampung Sebelum 1 Januari 2025

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, memastikan data tunggal kemiskinan akan rampung dalam waktu dua minggu.

Data tersebut ditargetkan siap digunakan sebelum 1 Januari 2025 untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

BACA JUGA: Menko AHY Ajak Kadin Sinergi Tekan Kemiskinan RI

“Ya, tadi dikatakan oleh Kepala BPS (Badan Pusat Statistik), targetnya dua minggu ini, artinya, sebelum ayam berkokok, di tanggal 1 Januari 2025, mudah-mudahan,” ujar Budiman di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Budiman menyebutkan berbagai instansi terkait, termasuk BPS, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, terus bekerja sama untuk mempercepat proses finalisasi data tunggal yang akan menjadi pedoman dalam penyaluran bantuan sosial hingga subsidi agar tepat sasaran.

BACA JUGA: Penerima Subsidi BBM Pakai Data Tunggal

Dia memastikan bahwa data tunggal kemiskinan ini akan mengintegrasikan beberapa sumber utama, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta data pelanggan dari PLN dan Pertamina.