Kemudahan Izin KEK dan PSN, Kadin Inisiasi Bentuk Pokja Percepatan Investasi

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginisiasi pembentukan tim kelompok kerja (Pokja) dalam mendukung percepatan perizinan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Usul ini dilahirkan selepas Kadin Indonesia mengadakan Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Jumat ini (6/12/2024).

Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin Indonesia, Akhmad Ma'ruf Maulana menjelaskan tim pokja ini nantinya diharapkan terdiri dari Kementerian dan lembaga Negara yang berfokus pada KEK, KI dan PSN tersebut.

"Jadi hari ini dibentuk pokja tujuannya mempercepat realisasi investasi Karena target pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun ke depan 8%," ujar Akhmad di Menara Kadin, Jumat (6/12/2024).

Inisiasi pembentukan Pokja ini, lanjut Akhmad, sejalan dengan arahan dari Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie melalui program percepatan pertumbuhan industri manufaktur, yang diharapkan mengoptimalkan peran KEK, KI, dan PSN dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.