Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Bitcoin Cetak Rekor, Tembus Rp1,6 Miliar

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |20:39 WIB
Harga Bitcoin Cetak Rekor, Tembus Rp1,6 Miliar
Harga Bitcoin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga Bitcoin (BTC) mencatatkan rekor baru, menembus angka di atas USD100.000 atau setara Rp1,6 miliar. Momentum ini menunjukkan Bitcoin berhasil menembus level resistensi psikologis, sekaligus membentuk level support baru yang kuat.

“Kenaikan Bitcoin ke harga USD100.000 menandai tonggak sejarah dalam perjalanan pasar aset kripto. Ini adalah bukti nyata dari meningkatnya kepercayaan terhadap teknologi blockchain dan adopsi aset digital secara global," kata CEO Indodax Oscar Darmawan di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

"Pasar kripto kini menjadi instrumen investasi keuangan yang semakin diakui, baik oleh investor ritel maupun institusi besar," sambungnya.

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan politik dan meningkatnya adopsi institusional, dan pola musiman seperti Santa Claus Rally.

Selain Bitcoin, Altcoin juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari level terendahnya, altcoin Season Index berada di angka 80, mengonfirmasi bahwa Altcoin Season tengah berlangsung. Altcoin seperti Ethereum (ETH), Ripple (XRP), dan Solana (SOL) mencatatkan kenaikan dalam beberapa pekan terakhir.

Ethereum kini diperdagangkan di atas USD3.900, didukung oleh lonjakan minat institusional dan peningkatan volume pada pasar berjangka yang mencapai USD25 miliar, atau sekitar 5% dari total market cap Ethereum. Ripple (XRP) mengalami lonjakan dari USD0,5 di 1 November 2024, lalu sempat naik hingga USD2,9 pada 3 Desember 2024. Selain itu, Solana (SOL) juga menjadi sorotan, koin ini mencatatkan harga di atas USD240,00 dengan pertumbuhan hampir 100% dari Oktober sampai November. Tren ini menggarisbawahi potensi diversifikasi investasi dalam ekosistem kripto.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187674/bitcoin-fnIg_large.jpg
Harga Bitcoin Naik Lagi Tembus Rp1,5 Miliar, Ini Penopangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184587/bitcoin-d0Yj_large.png
Harga Bitcoin Terjun Bebas di Bawah USD89.000, Apa Penyebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176225/bitcoin-w9gZ_large.jpg
Harga Bitcoin Anjlok Imbas Trump Kenakan Tarif 100% ke China, Ancaman atau Kesempatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175389/kripto-1peN_large.png
Harga Bitcoin Pecah Rekor, Tembus Rp2,1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/622/3173386/bitcoin-Vqrm_large.png
Harga Bitcoin Turun Lagi, Ini yang Harus Dilakukan Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/622/3171121/kripto-Lzvk_large.png
Harga Bitcoin Tembus Rp1,94 Miliar Usai The Fed Pangkas Suku Bunga 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement