Harga Bitcoin Cetak Rekor, Tembus Rp1,6 Miliar

JAKARTA - Harga Bitcoin (BTC) mencatatkan rekor baru, menembus angka di atas USD100.000 atau setara Rp1,6 miliar. Momentum ini menunjukkan Bitcoin berhasil menembus level resistensi psikologis, sekaligus membentuk level support baru yang kuat.

“Kenaikan Bitcoin ke harga USD100.000 menandai tonggak sejarah dalam perjalanan pasar aset kripto. Ini adalah bukti nyata dari meningkatnya kepercayaan terhadap teknologi blockchain dan adopsi aset digital secara global," kata CEO Indodax Oscar Darmawan di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

"Pasar kripto kini menjadi instrumen investasi keuangan yang semakin diakui, baik oleh investor ritel maupun institusi besar," sambungnya.

Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan politik dan meningkatnya adopsi institusional, dan pola musiman seperti Santa Claus Rally.

Selain Bitcoin, Altcoin juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari level terendahnya, altcoin Season Index berada di angka 80, mengonfirmasi bahwa Altcoin Season tengah berlangsung. Altcoin seperti Ethereum (ETH), Ripple (XRP), dan Solana (SOL) mencatatkan kenaikan dalam beberapa pekan terakhir.

Ethereum kini diperdagangkan di atas USD3.900, didukung oleh lonjakan minat institusional dan peningkatan volume pada pasar berjangka yang mencapai USD25 miliar, atau sekitar 5% dari total market cap Ethereum. Ripple (XRP) mengalami lonjakan dari USD0,5 di 1 November 2024, lalu sempat naik hingga USD2,9 pada 3 Desember 2024. Selain itu, Solana (SOL) juga menjadi sorotan, koin ini mencatatkan harga di atas USD240,00 dengan pertumbuhan hampir 100% dari Oktober sampai November. Tren ini menggarisbawahi potensi diversifikasi investasi dalam ekosistem kripto.