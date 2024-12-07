Advertisement
HOME FINANCE

4 Alasan KPR BRI Property Expo 2024 Bandung, Wajib Kamu Kunjungi!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |23:00 WIB
4 Alasan KPR BRI Property Expo 2024 Bandung, Wajib Kamu Kunjungi!
KPR BRI Property Expo (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Okezone - Selain Labubu, ada KPR BRI Property Expo yang tak hanya memikat mata tapi juga memiliki nilai investasi. Ya, KPR Property Expo 2024 kini hadir di Podomoro Park Bandung. Event ini bisa menjadi kesempatan yang tidak boleh kamu lewatkan karena menawarkan suku bunga KPR yang menarik untuk kamu yang sedang mencari hunian.

Bagaimana tidak, event yang diselenggarakan BRI dan Agung Podomoro Land ini menawarkan diskon unit hingga 20 persen untuk unit-unit rumah di empat mega proyek Agung Podomoro Land, seperti Podomoro Park Buah Batu, Parkland Podomoro Karawang, kota Kertabumi, dan Grand Taruna.

Acara yang berlangsung pada 7 hingga 8 Desember 2024 ini juga menawarkan keuntungan lain untuk para nasabah dan calon nasabah seperti suku bunga KPR BRI mulai dari 2,29 persen fixed 1 tahun, atau skema suku bunga KPR fixed Berjenjang hingga 20 tahun. 

Kamu bisa memilih jangka waktu sesuai dengan kondisi finansialmu. Menariknya lagi, ketika mengajukan KPR BRI, nasabah bisa mendapatkan free biaya administrasi dan provisi. 

4 Alasan KPR BRI Property Expo 2024 Podomoro Park Bandung Sangat Worth It

1. Otomotif Expo
Selain rumah, bagi kamu yang sedang mencari mobil impian, KPR BRI Property Expo 2024 juga menyajikan showcase otomotif dengan berbagai merek terkemuka seperti BMW, BYD, Toyota, dan Mitsubishi. 


Di event ini kamu juga bisa menikmati fasilitas test drive untuk menjajal mobil yang sedang kamu incar. Selain itu, tersedia juga promo dari BRI Insurance dengan diskon hingga 25 persen untuk BRINS OTO dan BRINS ASRI serta cashback saldo e-wallet untuk nasabah yang bertransaksi di otomotif expo. 

